В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта России

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В Самаре на базе спортивного комплекса «Локомотив» в течение двух дней проходили всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Михаил Дегтярев – мастер спорта, воспитанник самарской школы фехтования, с 2009 по 2020 годы являлся президентом Федерации фехтования Самарской области, а в 2024 году возглавил Министерство спорта Российской Федерации.

Соревнования на призы Михаила Дегтярева проводятся в Самарской области в 12-й раз, и с этого года они получили статус соревнований на призы министра спорта РФ.

В церемонии открытия приняли участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, президент Федерации фехтования Самарской области Михаил Иевлев, заслуженный тренер России Виктор Вдовин, с экранов прозвучало видеообращение к участникам министра спорта России Михаила Дегтярева.

- Фехтование является базовым видом спорта для Самарской области, наша школа фехтования является одной из сильнейших в стране, и наши спортсмены представлены в сборных командах России. Успехи наших олимпийских призеров – братьев Антона и Кирилла Бородачевых и Павла Сухова, а также проведение всероссийских мероприятий по фехтованию на нашей территории, конечно, влияют на увеличение численности занимающихся данным видом спорта. Рада, что мы имеем возможность продолжить проведение этого традиционного для региона мероприятия: Михаил Владимирович подтвердил, что оно может иметь статус соревнований на призы министра спорта РФ. Приехало большое количество сильных спортсменов из разных регионов, надеюсь, им удастся показать свои лучшие качества и добиться хороших результатов на самарских фехтовальных дорожках, - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Участниками соревнований в 2024 году стали 220 спортсменов, мужчины и женщины в возрасте до 23 лет, из разных регионов страны, в том числе из Самарской области. Турнир являлся одним из этапов отбора в сборную команду России.

В соревнованиях среди мужчин победителем стал москвич Егор Ломага, второе место занял Павел Бузинов из Москвы, третьими стали Владимир Толасов из Московской области и Никита Хоменко из Москвы.

Среди женщин первенствовала Полина Хаертдинова из республики Башкортостан, второй стала Яна Бекмурзова из Москвы, бронзовые призеры – Арина Захарова из Башкортостана и Галина Крымова из Москвы.

Опыт Самарской области в проведении всероссийских мероприятий, в том числе по фехтованию, был отмечен на федеральном уровне. По решению Президента страны Владимира Путина Самарская область в 2025 году станет местом проведения международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».

С целью поддержки и развития спорта в Самарской области действует региональная программа «Мастер спорта», разработанная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Программа предусматривает дополнительную поддержку детско-юношеских спортивных школ, социальную поддержку спортсменов и тренеров, развитие спортивной инфраструктуры.

Фото: минспорта СО