В Самаре состоялись областные соревнования по адаптивному теннису

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На теннисных кортах самарской СШОР №1 им.А.Н.Косырева состоялись соревнования Самарской области по адаптивному теннису, организованные Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Спорт лиц с поражением ОДА (теннис на колясках):

Женщины

Арина Лунина Тольятти

Лада Зиновьева Самара

Алена Лебедева Самара

Мужчины

Илья Куренков Самара

Максим Федоров Самара

Никита Честнов Тольятти

Тренируют спортсменов Максим Прасолов и Роман Нашатыркин из АНО «Второе дыхание».

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями:

Денис Жернаков

Владимир Харитонов

Николай Щанькин

Все призеры - воспитанники Солнечнополянского дома-интерната.

Фото: Maxim Kalinkin, Natalya Rodionova