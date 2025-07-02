В Самаре состоялись областные соревнования по адаптивному теннису

На теннисных кортах самарской СШОР №1 им.А.Н.Косырева состоялись соревнования Самарской области по адаптивному теннису, организованные Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
Спорт лиц с поражением ОДА (теннис на колясках):
Женщины
Арина Лунина Тольятти
Лада Зиновьева Самара
Алена Лебедева Самара
Мужчины
Илья Куренков Самара
Максим Федоров Самара
Никита Честнов Тольятти
Тренируют спортсменов Максим Прасолов и Роман Нашатыркин из АНО «Второе дыхание».
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями:
Денис Жернаков
Владимир Харитонов
Николай Щанькин
Все призеры - воспитанники Солнечнополянского дома-интерната.
Фото: Maxim Kalinkin, Natalya Rodionova