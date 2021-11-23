В Самаре состоится Суперфинал осеннего сезона  Лиги Губернатора «BasketNights» 3х3

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В среду, 24 ноября в Самаре в УК «МТЛ Арена» (ул.Советской Армии, 253А) состоится Суперфинал осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3.

Участие в нем примут 16 мужских и 16 женских команд — лучшие по итогам прошедших осенних туров.

Начало матчей — в 19.00.

Допуск в зал команд и зрителей возможен только при наличии документа, удостоверяющего личность, QR-кода с единого портала государственных услуг (сертификата) о вакцинации, или сертификата переболевшего COVID-19, или результат ПЦР-тестирования (не раньше 72 часов).

В зал допускаются лица, достигшие 18 лет.