В Самаре состоится областной турнир по шахматам "Жигулевские просторы"

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С 21 по 29 июля в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир по шахматам "Жигулевские просторы".



"Жигулевские просторы" - этап детского Кубка России. Спортивные соревнования будут разыграны в возрастных категориях до 9, до 11, до 13 и до 15 лет. Регистрация открыта до 18 июля.



Также в рамках соревнований пройдут областные состязания среди всех категорий населения независимо от рейтинга и возраста (при наличии медицинского допуска).



Форма регистрации и регламент соревнований размещены на сайте федерации шахмат Самарской области.

Фото: минспорта СО