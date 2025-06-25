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В Самаре состоится финал Ночной волейбольной лиги

25 июня 2025 22:15
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 Для зрителей вход свободный!

С 2025 года в Самарской области разыгрывается Ночная волейбольная лига - турнир среди смешанных команд представителей органов государственной власти и местного самоуправления. С инициативой проведения такого турнира выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

 Соревнования стартовали 27 апреля. В отборочном и финальном этапе приняли участие 24 команды.

 С 25 по 27 июня пройдут финалы. За медали поспорят команды регионального отделения Банка России, главного управления МВД России по Самарской области, главного управления МЧС России по Самарской области, сборная судов Самарской области.

Финальные матчи пройдут в игровом зале тренировочного комплекса «МТЛ-2». Начало игр в 20:00.

 Для зрителей вход свободный!

Соревнования проводятся с целью комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья трудоспособного населения, укрепления корпоративной культуры, популяризации волейбола, спорта и здорового образа жизни, вовлечения жителей Самарской области в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает задачам государственной программы «Спорт России».

 

Фото:  минспорта СО

Теги: Самара

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