В Самаре состоится чемпионат вооруженных сил России парашютному спорту     

24 июля в 16:00 часов перед бассейном ЦСКА (адрес: Волжский проспект, 10) состоится торжественное открытие чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту.
Соревновательная программа будет проходить с 25 по 30 июля ежедневно на аэродроме «Кряж».
В соревнованиях принимают участие команды:
- Воздушно-космических сил;
- Воздушно-десантных войск;
- Ленинградского военного округа;
- Южного военного округа;
- Центрального военного округа;
- Восточного военного округа;
- Центрального спортивного клуба Армии;
- филиала ЦСКА/Самара;
- ДОСААФ России.
Состав команды: 10 спортсменов (5 мужчин, 5 женщин, в том числе воздушный оператор), 1 тренер, 2 судьи. Планируемое количество участников соревнований – 100 спортсменов.
Соревнования обеспечивает авиационная техника и пилоты филиала ЦСКА/Самара: вертолеты МИ-8 – 2 единицы, МИ-2 – 2 единицы.
В ходе соревнований будут разыграны 44 комплекта наград и 8 кубков в упражнениях:
- индивидуальные и групповые прыжки на точность приземления;
- индивидуальные акробатические прыжки;
- групповые акробатические прыжки;
- определено первенство в командном зачете.
30 июля в 16:00 часов на площади Славы состоится торжественное закрытие чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту.
Фото: freepik.com