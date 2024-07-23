В Самаре состоится чемпионат вооруженных сил России парашютному спорту     

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24 июля в 16:00 часов перед бассейном ЦСКА (адрес: Волжский проспект, 10) состоится торжественное открытие чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту.

Соревновательная программа будет проходить с 25 по 30 июля ежедневно на аэродроме «Кряж».

В соревнованиях принимают участие команды:

- Воздушно-космических сил;

- Воздушно-десантных войск;

- Ленинградского военного округа;

- Южного военного округа;

- Центрального военного округа;

- Восточного военного округа;

- Центрального спортивного клуба Армии;

- филиала ЦСКА/Самара;

- ДОСААФ России.

Состав команды: 10 спортсменов (5 мужчин, 5 женщин, в том числе воздушный оператор), 1 тренер, 2 судьи. Планируемое количество участников соревнований – 100 спортсменов.

Соревнования обеспечивает авиационная техника и пилоты филиала ЦСКА/Самара: вертолеты МИ-8 – 2 единицы, МИ-2 – 2 единицы.

В ходе соревнований будут разыграны 44 комплекта наград и 8 кубков в упражнениях:

- индивидуальные и групповые прыжки на точность приземления;

- индивидуальные акробатические прыжки;

- групповые акробатические прыжки;

- определено первенство в командном зачете.

30 июля в 16:00 часов на площади Славы состоится торжественное закрытие чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту.

Фото: freepik.com