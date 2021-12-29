В Самаре прошли соревнования ПФО по синхронному плаванию

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В Самаре прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по синхронному плаванию. В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменок из Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Марий Эл, Чувашии, Пермского края, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской и Самарской областей.

Состязания проводились по двум программам: произвольная (соло, дуэт, группа, комби, акробат.группа) и техническая (соло, дуэт, группа) в четырех возрастных категориях: до 13 лет; 13-15 лет; 15-18 лет; 15 лет и старше. Представительницы Самарской области (Губарева Милана, Желтухина Апполинария, Новикова Виктория, Кузнецова Анастасия, Филимонова Виктория, Никитина Милана, Калмыкова Валерия, Емельянова Анастасия, Свистухина Дарья, Шопина Полина. Тренеры — Осипова Л.Ю., Бондарева Л.А.) завоевали бронзовые медали в комбинированной программе среди спортсменок до 13 лет.