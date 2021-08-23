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Турнир 3х3 BasketNights – уникальный проект, который дал возможность поклонникам баскетбола заниматься любимым видом спорта в вечернее время, после работы или учебы, проводя время активно и с пользой для здоровья.
В Самаре прошел суперфинал Лиги губернатора BasketNights 3х3 
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В Самаре прошел суперфинал Лиги губернатора BasketNights 3х3 

23 августа 2021 14:50
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Турнир 3х3 BasketNights – уникальный проект, который дал возможность поклонникам баскетбола заниматься любимым видом спорта в вечернее время, после работы или учебы, проводя время активно и с пользой для здоровья.

22 августа на площадке в парке имени Юрия Гагарина прошел суперфинал летнего сезона Лиги Губернатора Самарской области BasketNights по баскетболу 3х3.

В регионе баскетбол является одним из самых любимых и массовых видов спорта. Спортсмены Самарской области регулярно занимают призовые места в соревнованиях самого высокого уровня, выстроена единая система развития баскетбола – от спортивных школ до профессионального клуба «Самара». В настоящее время областная федерация баскетбола совместно с клубом «Самара» работает над созданием первой в истории губернии команды по баскетболу на колясках – в ней будут собраны игроки с повреждением опорно-двигательного аппарата с сохраненными функциями плечевого пояса и рук.

Одним из инициаторов проведения первого «ночного турнира» – BasketNights – стал глава региона Дмитрий Азаров. Вопрос о его проведении был затронут в конце апреля 2021 года на встрече Дмитрия Игоревича с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Напомним, что тогда Кириленко выразил благодарность губернатору за радушный прием на самарской земле и отметил, что порекомендует опыт Самарской области другим регионам.

Турнир 3х3 BasketNights – уникальный проект, который дал возможность поклонникам баскетбола заниматься любимым видом спорта в вечернее время, после работы или учебы, проводя время активно и с пользой для здоровья.

В первом «ночном турнире» приняли участие свыше 100 мужских и женских команд, которые проходили отборочные этапы в пяти крупных областных городах – Самаре, Тольятти, Жигулевске, Сызрани и Новокуйбышевске. Кроме того, на заключительном этапе соревнований к лиге присоединились представители Нефтегорска, получившее личное приглашение Губернатора Дмитрия Азарова и wild-карту, позволяющую спортсменам выступить сразу в суперфинале.

«Добраться до суперфинала удалось не всем, но это не повод отчаиваться, уверен, что в следующем году мы увидим еще больше команд, которые смогут составить достойную конкуренцию победителям первого сезона. Именно из массового спорта вырастают спортсмены профессионального уровня. Особенно приятно, что суперфинал проводится в День Государственного флага», – отметил Сергей Кобылянский, министр спорта Самарской области.

Накал спортивных страстей среди мужских команд продолжался до самого финала. В заключительном матче команда «Пес его знает» (Дмитрий Головин, Александр Оленев, Виктор Кашин) уверенно переиграла соперников из команды «Алькантара», за которую выступал в прошлом известный форвард 45-летний Сергей Демешкин. 

У женщин безоговорочным лидером стали представительницы БК «Самара» – Яна Митрофанова, Кристина Евсейчева, Виктория Трофимова и Мария Чернова. 

«Новый баскетбольный турнир – прекрасная задумка, которую все участники оценили по достоинству. Соревнования прошли в модном, современном формате. Конкуренция в турнире очень высока, что было не просто проложить путь к успеху», – поделился Дмитрий Головин, победитель турнира в составе мужской команды «Пес его знает».

На протяжении трех летних месяцев участники турнира боролись за призовые места. Победители турнира получили денежные сертификаты номиналом 50 тысяч рублей, за второе место – 30 тысяч, за третье – 20. Но как признаются сами участники, деньги – не главное. Любительские команды участвуют в массовом турнире ради поддержания спортивной формы и получения адреналина, выплескивая эмоции на спортивных площадках. 

В 2019-20 годах было  реконструировано и построено пять баскетбольных площадок, а в этом году завершится строительство еще одной – в парке «Дубки» в Новокуйбышевске. Новая спортивная инфраструктура доступна для всех желающих, поэтому каждый может оттачивать свое мастерство и достигать новых высот, приобщаясь к здоровому образу жизни.

 

Фото: пресс-служба облправительства

 

Теги: BasketNights 3х3  Самара Суперфинал

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