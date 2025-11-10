В Самаре прошел первый открытый урок по вовлечению молодежи в инновационный спорт

138

В Самаре на XIII международном форуме «Россия - спортивная держава» прошел первый открытый урок по вовлечению молодежи в инновационный спорт. Его посетили ученики 7-9 классов из Самарской области и других регионов России в онлайн-формате.

Урок провел олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Федерации фиджитал спорта Никита Нагорный. Почетными гостями стали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, статс-секретарь, замминистра спорта РФ Александр Никитин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

О фиджитал на форуме не только говорили: в крытом футбольном манеже ГАУ «Самара Арена» в течение двух дней проходил «Кубок Победы. Волга», где ветераны и участники боевых действий соревновались в восьми фиджитал дисциплинах.