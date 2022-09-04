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В Самаре прошел первый официальный чемпионат Самарской области по серфингу в категориях «вейксерфинг» и «вейкским».



Соревнования проходили в акватории Серной Воложки в районе поселка Южный. В состязаниях приняли участие около 40 спортсменов 63 региона.



Победителями в дисциплине «вейкским» стали Мария Талалаева и Александр Бочкарев. В дисциплине «вейксерфинг» - Ольга Нестерова и Андрей Офицеров.



Все спортсмены, прошедшие в финал, получат спортивные разряды и возможность представлять Самарский регион на Всероссийских соревнованиях.

Фото: минспорта СО