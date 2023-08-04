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В Самаре пройдёт кросс-кантри веломарафон «Сокольи Горы»

4 августа 2023 17:47
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В Самаре пройдёт кросс-кантри веломарафон «Сокольи Горы»

6 августа 2023 года на территории учебно-спортивного центра «Чайка» (п. Управленческий (по геолокации – ул. Дубравная, 2 (тупик) состоится самарский кросс-кантри веломарафон «Сокольи Горы». Соревнования пройдут под девизом «Наркотикам нет! Выбирай велосипед!». Начало соревнований в 09:00.
Организатором мероприятия выступает Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара совместно с общественной спортивной организацией «Федерация велосипедного спорта Самарской области».
К участию приглашаются все желающие любители велосипедного спорта. 


Трасса веломарафона пройдет по лесным просекам в окрестностях Сокольих гор на следующих дистанциях: Самарская миля 1586 м, 7 км, 21 км, 35 км. 
Участники веломарафона на всех дистанциях обязаны предоставить оригинал медицинской справки о допуске к участию в физкультурном мероприятии установленного образца. Участие в соревнованиях возможно только при наличии велошлема.

Оставить заявку можно на сайте.

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