В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров
Жительница Тольятти «заложила» квартиру и отдала все сбережения мошенникам
РФ вошла в число стран с крупнейшим разрывом зарплат между мужчинами и женщинами
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину
Полицейские ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью жителя Тольятти
Два водителя погибли в лобовом столкновении в Красноярском районе
За сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину

21 сентября 2025 11:50
В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину

Более 500 спортсменов из 26 регионов страны примут участие в турнире «Киокушин на Волге».

С 26 по 28 сентября, в Самаре, в МТЛ «Арена» состоятся всероссийские соревнования по киокушину, пишет Обоз-инфо. Турнир «Киокушин на Волге» соберет более 500 участников из 26 субъектов Российской Федерации.

Программа турнира включает:

  • 26 сентября — состоится комиссия по допуску участников и судейский семинар;
  • 27 сентября — соревнования в дисциплинах ката и кумитэ для возрастных групп 11 лет и 12-13 лет;
  • 28 сентября — выступления спортсменов 14-15 лет, 16-17 лет, мужчины и женщины.

Киокушинкай (極真会) или просто Киокушин — это один из самых известных и уважаемых стилей карате, появившийся в 1950 годах, известный своей жесткостью, высокой физической и духовной требовательностью. Основателем стиля считается Масутацу Ояма.

Само слово состоит из трех иероглифов:

  • Кёку (極) — абсолютный, высший предел.
  • Син (真) — истина, реальность, правда.
  • Кай (会) — общество, союз.

Таким образом, киокушинкай — это «Общество абсолютной истины». Таже данный стиль признан одним из наиболее зрелищных видов боевых искусств.

Фото pxhere.com

