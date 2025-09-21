В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину

117

Более 500 спортсменов из 26 регионов страны примут участие в турнире «Киокушин на Волге».

С 26 по 28 сентября, в Самаре, в МТЛ «Арена» состоятся всероссийские соревнования по киокушину, пишет Обоз-инфо. Турнир «Киокушин на Волге» соберет более 500 участников из 26 субъектов Российской Федерации.

Программа турнира включает:

26 сентября — состоится комиссия по допуску участников и судейский семинар;

27 сентября — соревнования в дисциплинах ката и кумитэ для возрастных групп 11 лет и 12-13 лет;

28 сентября — выступления спортсменов 14-15 лет, 16-17 лет, мужчины и женщины.

Киокушинкай (極真会) или просто Киокушин — это один из самых известных и уважаемых стилей карате, появившийся в 1950 годах, известный своей жесткостью, высокой физической и духовной требовательностью. Основателем стиля считается Масутацу Ояма.

Само слово состоит из трех иероглифов:

Кёку (極) — абсолютный, высший предел.

Син (真) — истина, реальность, правда.

Кай (会) — общество, союз.

Таким образом, киокушинкай — это «Общество абсолютной истины». Таже данный стиль признан одним из наиболее зрелищных видов боевых искусств.

Фото pxhere.com