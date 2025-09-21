В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по киокушину

Более 500 спортсменов из 26 регионов страны примут участие в турнире «Киокушин на Волге».
С 26 по 28 сентября, в Самаре, в МТЛ «Арена» состоятся всероссийские соревнования по киокушину, пишет Обоз-инфо. Турнир «Киокушин на Волге» соберет более 500 участников из 26 субъектов Российской Федерации.
Программа турнира включает:
Киокушинкай (極真会) или просто Киокушин — это один из самых известных и уважаемых стилей карате, появившийся в 1950 годах, известный своей жесткостью, высокой физической и духовной требовательностью. Основателем стиля считается Масутацу Ояма.
Само слово состоит из трех иероглифов:
Таким образом, киокушинкай — это «Общество абсолютной истины». Таже данный стиль признан одним из наиболее зрелищных видов боевых искусств.
Фото pxhere.com