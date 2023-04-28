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В турнире ожидается участие более 1000 сильнейших спортсменов из 50 субъектов Российской Федерации.
В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
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В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ

28 апреля 2023 15:24
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В турнире ожидается участие более 1000 сильнейших спортсменов из 50 субъектов Российской Федерации.

Со 2 по 8 мая в Самаре на площадке универсального комплекса «МТЛ Арена» пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ.

В турнире ожидается участие более 1000 сильнейших спортсменов из 50 субъектов Российской Федерации, прошедшие соревновательный отбор в своих регионах.

Спортсмены Самарской области дважды становились обладателями Кубка России, выигрывали серебряные награды чемпионата и первенства России в общекомандном турнире, а также четыре раза были первыми в Приволжском Федеральном округе.

По итогам 2022 года в сборную России были отобраны 39 спортсменов. А всего за 23 года развития в тхэквондо ГТФ в Самарской области волжане неоднократно становились чемпионами мира, Европы и России. Среди них – мастера спорта России международного класса Денис Понякшин, Виталий Тенькин, Владлена Трофимова, Александр Ермолаев, Валерия Беркова, Владислав Дементьев, Екатерина Петракова и другие.

Сегодня в 63 регионе благодаря правительству Самарской области и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова особое внимание уделяется развитию детско-юношеского, массового спорта, созданию условий для занятий спортом, а также подготовке спортсменов высокого уровня.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 4 мая в 13:00. Вход свободный.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Мероприятия Самара

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