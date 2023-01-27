В Самаре пройдет Всероссийский спортивный фестиваль единоборств "Кубок губернатора Самарской области"

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В самарском Дворце спорта 28 и 29 января пройдет Всероссийский спортивный фестиваль единоборств "Кубок губернатора Самарской области". Организаторы представили программу соревнований.



9:00 - возрастная группа 14-15, 16-17 лет, раздел Original + Point;

11:00 - возрастная группа 12-13 лет, раздел Original + Point;

14:00 - возрастная группа 10-11 лет, раздел Original.



В 15:00 состоится официальное открытие с участием легендарного бойца смешанных единоборств, двукратного чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффа Монсона. Также пройдут профессиональные бои.

В 17:00 – возрастная группа 10-11 лет.



Программа первого дня завершится в 19:00.



Воскресенье, 29 января



9:00 - возрастная группа 10-11 лет, раздел Point;

11:00 - возрастная группа 6-7, 8-9 лет, раздел Original + Point.



Вход для зрителей – свободный, пишет Сова.



Соревнования такого уровня проходят в столице региона уже во второй раз. Первый детско-юношеский фестиваль единоборств "Кубок губернатора Самарской области" состоялся в июне 2022 года.

Фото: телеграм-канал ГАУ СО "Самара Арена"