В Самаре пройдет спортивный турнир ПФО «Союз народов» по традиционному и спортивному каратэ

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В Самаре 1 октября в 10:00 в спортивном комплексе «Локомотив» пройдет турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по традиционному и спортивному каратэ».

Организаторами и инициаторами мероприятия являются спортивный клуб «KARS», созданный при Самарской региональной общественной организации «Армянская Община», а также Региональная общественная организация «Союз народов Самарской области». Турнир проводится при поддержке администрации Самары.

В 10:00 состоится церемония открытия турнира. Планируется концертная программа и непосредственно соревнования в течение всего дня. Заявлено около 200 участников различных возрастных категорий (дети и молодежь). Соберутся представители спортивных школ каратэ Самарской области и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ульяновска и Саратова. Кроме того, среди участников будут и представители регионов ближнего зарубежья, а также республик Башкирия и Кабардино-Балкария. Они продемонстрируют свое мастерство судьям и зрителям.

Целями мероприятия являются не только повышение спортивного мастерства и пропаганда здорового образа жизни, но и укрепление межнациональных отношений народов, проживающих на территории нашего региона, областей и республик Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Важное значение имеют также популяризация и дальнейшее развитие направлений традиционного и спортивного каратэ в городском округе Самара и Самарской области, привлечение жителей всех возрастов к активным систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В этом году организаторы разыграют 335 медалей в различных возрастных категориях.

Кубок «Союз народов» стал для Самарского региона традиционным, приобретает статус ежегодного международного спортивного мероприятия.

Фото: ru.freepik.com