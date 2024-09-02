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В Самаре пройдет Специальная олимпиада России по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

2 сентября 2024 14:01
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В Самаре пройдет Специальная олимпиада России по мини-футболу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

С 3 по 5 сентября 2024 в Самаре пройдет Специальная олимпиада России по мини-футболу - "Матч добра" среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

Церемония открытия пройдет 3 сентября в МТЛ Арене в 11.00.

Соревнования организованы в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2024 год.

Игры по мини-футболу пройдут на тренировочных площадках "Восход" и "Энергия" с 3 по 5 сентября.

Кроме того, в рамках соревнований будут организованы мастер-классы и проведен инклюзивный матч с участием футболистов-ветеранов ПФК "Крылья Советов".

Специальная Олимпиада России была основана в 1999 году и является одной из самых крупных национальных программ во всемирном движении.
 

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