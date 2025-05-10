В Самаре пройдет первый в истории города турнир по футболу среди махаллей

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В Самаре в воскресенье, 11 мая 2025 года, в 10:00 пройдет первый в истории города турнир по футболу среди махаллей (мусульманских общин). Соревнования пройдут в парке Гагарина и будут приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет Самара-КП.

«Организатор турнира - Татарская национально-культурная автономия. Открывать мероприятие будет Муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин. Посетят мероприятие легенды команды «Крылья Советов» Равиль Аряпов и Валерьян Панфилов», - рассказали организаторы турнира.

В числе участников - команды Соборной мечети, мечети на улице Промышленности, мечети на Кряжу, мечети в Зубчаниновке, мечети на улице А. Толстого и медресе «НУР».