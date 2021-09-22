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В Самаре пройдет «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан карате JSKA»

22 сентября 2021 16:52
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Планируется около 200 участников различных возрастных категорий.

В Самаре 26 сентября 2021 года в 10:00 в спортивном комплексе «Локомотив» пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан карате JSKA». 

Планируется около 200 участников различных возрастных категорий. Среди них дети и молодежь, представители спортивных школ сётокан карате Самарской области, соседних областей ПФО и республик. Они продемонстрируют свое мастерство судьям и зрителям.

Целями мероприятия являются не только поддержание спортивного духа, выявление самых подготовленных и талантливых спортсменов для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях, но и укрепление отношений представителей различных национальностей, проживающих на территории нашего региона и соседних областей.

Важное значение имеют также популяризация и дальнейшее развитие сётокан карате в городском округе Самара и Самарской области, привлечение жителей всех возрастов к активным систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.

Турнир пройдет с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

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