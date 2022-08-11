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В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы города

11 августа 2022 11:02
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В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы города

В воскресенье, 21 августа, в Самаре в юбилейный 5-й раз состоится Самарский легкоатлетический марафон на Кубок Главы города. В забеге планируется участие около 3 500 человек не только из городов России, но и стран ближнего зарубежья. 
 
Старт и финиш марафона располагаются на Волжском проспекте, в районе бассейна ЦСКА. 
 
Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях: 
 
42,2 км (марафон), 
21,1 км (полумарафон), 
10 км, 
3 км, 
корпоративный забег 5х3 км, 
скандинавская ходьба 3 км и 10 км, 
детский забег на дистанции 600 м, 
«Самарская миля» - забег на дистанции 1586 м. 
 
Регистрация на сайте: russiarunning.com/event/SamaraMarathon2022 
 
Спортсменов и болельщиков ждет культурно-развлекательная программа и различные активности от организаторов и партнеров соревнований.

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Теги: Мероприятия

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