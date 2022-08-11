В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы города

В воскресенье, 21 августа, в Самаре в юбилейный 5-й раз состоится Самарский легкоатлетический марафон на Кубок Главы города. В забеге планируется участие около 3 500 человек не только из городов России, но и стран ближнего зарубежья.
Старт и финиш марафона располагаются на Волжском проспекте, в районе бассейна ЦСКА.
Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях:
42,2 км (марафон),
21,1 км (полумарафон),
10 км,
3 км,
корпоративный забег 5х3 км,
скандинавская ходьба 3 км и 10 км,
детский забег на дистанции 600 м,
«Самарская миля» - забег на дистанции 1586 м.
Регистрация на сайте: russiarunning.com/event/SamaraMarathon2022
Спортсменов и болельщиков ждет культурно-развлекательная программа и различные активности от организаторов и партнеров соревнований.
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