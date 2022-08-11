В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы города

69

В воскресенье, 21 августа, в Самаре в юбилейный 5-й раз состоится Самарский легкоатлетический марафон на Кубок Главы города. В забеге планируется участие около 3 500 человек не только из городов России, но и стран ближнего зарубежья.



Старт и финиш марафона располагаются на Волжском проспекте, в районе бассейна ЦСКА.



Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях:



42,2 км (марафон),

21,1 км (полумарафон),

10 км,

3 км,

корпоративный забег 5х3 км,

скандинавская ходьба 3 км и 10 км,

детский забег на дистанции 600 м,

«Самарская миля» - забег на дистанции 1586 м.



Регистрация на сайте: russiarunning.com/event/SamaraMarathon2022



Спортсменов и болельщиков ждет культурно-развлекательная программа и различные активности от организаторов и партнеров соревнований.

0+