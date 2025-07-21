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В Самаре проходят традиционные ежегодные всероссийские соревнования по велоспорту

21 июля 2025 17:57
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Сегодня состоялась гонка-критериум на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена».

В Самаре проходят традиционные ежегодные всероссийские соревнования по велоспорту памяти заслуженного тренера СССР Владимира Петрова.

Куйбышевский тренер воспитал 4 олимпийских чемпионов, 32 чемпионов мира и почти 500 чемпионов Советского Союза и России и стал основателем школы по велосипедному спорту - современной ГАУ СШОР №7 им.В.П.Петрова.

В эти дни в Самарской области за награды борются 250 спортсменов 15-16 лет из 22 регионов России.

Сегодня состоялась гонка-критериум на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена».

Участников приветствовал первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев:

- Проведение соревнований памяти Владимира Петрова - это продолжение традиций и доказательство того, что в Самарской области велосипедный спорт по-настоящему развивается.

 

Фото:  Максим Калинкин

Теги: Самара

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