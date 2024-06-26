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В Самаре проходят мастер-классы от Федерации керлинга России

26 июня 2024 15:36
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В программу входят теоретические занятия, включающие ответы на вопросы по изученному материалу, а также практические тренировки на льду.

С 24 по 28 июня в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого проходят мастер-классы от Федерации керлинга России.

Со спортсменами ГАУ ДО СО "СШОР № 1" знаниями и опытом делятся мастер спорта международного класса, многократный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира Александр Ерёмин и старший тренер сборной Ярославской области Василий Тележкин.

В программу входят теоретические занятия, включающие ответы на вопросы по изученному материалу, а также практические тренировки на льду.

Мероприятие проходит при поддержке министерства спорта Самарской области и Федерации керлинга России.

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Самара

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