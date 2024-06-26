В Самаре проходят мастер-классы от Федерации керлинга России

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С 24 по 28 июня в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого проходят мастер-классы от Федерации керлинга России.



Со спортсменами ГАУ ДО СО "СШОР № 1" знаниями и опытом делятся мастер спорта международного класса, многократный чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира Александр Ерёмин и старший тренер сборной Ярославской области Василий Тележкин.



В программу входят теоретические занятия, включающие ответы на вопросы по изученному материалу, а также практические тренировки на льду.



Мероприятие проходит при поддержке министерства спорта Самарской области и Федерации керлинга России.

Фото: минспорта СО