В Самаре продолжается прием заявок на участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2021»

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На базе учебно-спортивного центра «Чайка» в Самаре (п.Управленческий) ведется прием заявок на участие в 39-ой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». На соревнованиях, которые состоятся 13 февраля, могут выступить любители лыжного спорта независимо от уровня подготовки. Участие бесплатное.

Для заявки необходимо предоставить паспорт (или свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования, участникам младше 18 лет - справку о допуске врача (на все дистанции, старше 18 лет – необязательно). Комиссия по допуску работает на УСЦ «Чайка» (2-ой этаж, пресс – центр) 12 февраля до 20:00. В день старта, 13 февраля, с 08:00 до 12:00. Вход в здание УСЦ «Чайка» – при соблюдении масочного режима.

В программе соревнований забеги на дистанции 5 км (участники 2008 года рождения и старше) и 10 км (2002 года рождения и старше), массовый забег на 2021 метр (минимальный возраст не установлен, младше 18 лет требуется справка врача). Участники старше 64 лет в связи с действующими в регионе ограничениями к участию в «Лыжне России» не допускаются.

Каждый участник получит шапку и стартовый номер с символикой «Лыжни России» – 2021. Призеры на дистанциях 5 и 10 км будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта РФ, а также ценными призами министерства спорта Самарской области (смарт – часы и беспроводные наушники).

В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией не предусмотрена концертно-развлекательная программа и детский забег. Ограничения движения транспорта в районе УСЦ «Чайка» 13 февраля не будет.

В здании УСЦ «Чайка» действует масочный режим и ограничения по количеству посетителей, одновременно находящихся в помещении. Для удобства посетителей рядом со зданием базы установлены дополнительные раздевалки, туалеты, камера хранения, точка продажи горячих напитков и питания, сообщает пресс-служба облправительства.