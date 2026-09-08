 В Самаре прошел форум приемных семей

С 4 по 6 сентября в Самаре состоялся III форум приемных семей «Семья - это вместе по-разному», приуроченный к 440‑летнему юбилею города. В этом году его участниками стали около 50 семей, а также специалисты профильных ведомств - Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города, Главного управления социальной защиты населения Самарского округа, регионального отделения Соцфонда России, Государственного юридического бюро и Молодежного центра «Самарский».



В течение трех дней для родителей проводились интерактивные сессии и тренинги с педагогами‑психологами — специалисты помогали участникам разобраться в тонкостях выстраивания доверительных отношений с детьми, делились практическими инструментами для ежедневной работы в семье. Особое внимание уделили обсуждению эффективности действующих мер поддержки и разрешению конфликтных ситуаций. Для детей были организованы творческие мастер-классы, спортивные эстафеты и квесты. Также на протяжении всего форума работала выставка творческих работ «440 лет моей Самаре» с рисунками и поделками, созданными детьми и семьями специально к юбилею города.



На сегодняшний день в Самаре проживает 359 приемных семей, всего в них воспитываются 493 ребенка. Всего же за 30 лет свои новые семьи обрели свыше 3000 детей. Среди ключевых мер поддержки, доступных сегодня приемным семьям, - федеральные и региональные пособия (единовременные при передаче ребенка и ежемесячные на содержание), вознаграждение приемному родителю за воспитание, налоговые вычеты на детей, а также широкий спектр льгот: освобождение от родительской платы за детский сад, бесплатное питание в школе, компенсация проезда и льготные путевки в лагеря.



Нацпроект «Семья» стартовал с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина и является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию семей и детей, реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности и

Фото: пресс-служба администрации Самары