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Программа праздничных мероприятий к 440-летнему юбилею Самары

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В Самаре основные мероприятия, посвященные 440-летию города, состоятся 12 и 13 сентября. Одной из площадок станет Самарская набережная.

В Самаре основные мероприятия, посвященные 440-летию города, состоятся 12 и 13 сентября. Одной из площадок станет Самарская набережная — в эти дни между Маяковским и Полевым спусками будет проходить выставка-продажа «Сделано в Самаре», а в кинотеатре под открытым небом «Филин» состоится киномарафон «Снято в Самаре», в рамках которого покажут фильмы и мультфильмы, снятые в Самаре и о Самаре.

На набережной будут работать литературно-поэтическая площадка «Слово о Самаре», состоятся мастер-классы по танцам и выступления самодеятельных артистов, а по променаду набережной пройдет Самарский концертный духовой оркестр, представляя музыкальные дефиле.

Самарский союз художников 12 сентября приглашает жителей и гостей города на арт-фестиваль «Живописный город. Глазами художника» (улице Молодогвардейская, 209), а Дом архитектора — на выставку «Волжские ландшафты» 13 сентября (ул. Чапаевская, 210). Также 13 сентября будут открыты для свободного посещения основные экспозиции государственных и муниципальных музеев.

Всех желающих в праздничные дни ждут учреждения культуры: МВЦ «Самара Космическая», Самарский литературный музей им. М. Горького, Детская картинная галерея, Музей Эльдара Рязанова, Музей-галерея «Заварка», дома культуры, библиотеки. До 16 сентября работает выставка открыток и фотографий дореволюционной Самары «Привет из Самары» из частной коллекции самарского краеведа и филокартиста Сергея Рудняева в театре для детей и молодежи «Мастерская».

Отметим, что к 440-летию Самары для жителей и гостей Самары также доступны бесплатные пешеходные экскурсии: «Самарские истории четырех кварталов», «Бизнес по-самарски», «По книжным страницам Самары», «Город архитектурных контрастов» и другие. Полная программы и ссылки на регистрацию доступны на сайте https://samadm.ru/media/news/61502/.

В День города, 13 сентября, свои основные экспозиции для бесплатного посещения откроют все городские музеи.

Подробнее здесь.

Теги: Самара

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