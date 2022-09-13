В Самаре отпраздновали 55-летие со дня основания спортивной акробатики и прыжков на батуте в регионе

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Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская приняла участие в торжественном мероприятии, посвященному празднованию 55-летия со дня основания спортивной акробатики и прыжков на батуте в Самарской области.



Первое знакомство жителей Самарской области с акробатикой состоялось 13 августа 1967 года, когда прибывший в Тольятти после окончания Ставропольского медицинского института, мастер спорта по акробатике В.А. Гройсман организовал показательные выступления сборной команды страны по спортивной акробатике.



Виталий Александрович Гройсман – уникальнейшая личность. Он вполне может стать героем художественного фильма. В его судьбе удивительным образом переплелись несколько сюжетных линий, достойных для захватывающего триллера. Спортсмен, врач, тренер, политик, ученый, общественный деятель - и все об одном человеке, которым может гордиться самарская земля. Он и сегодня в строю, стараясь передать соотечественникам свой богатый жизненный опыт. В 2019 году Виталий Александрович перешагнул 80-летний рубеж. Сегодня он по-прежнему в авангарде самарского спорта и в своей профессиональной деятельности.



Продолжателем традиций всемирно известной школы Виталия Гройсмана является тольяттинская СШОР № 7 «Акробат». За многолетнюю историю в спортшколе подготовлены: заслуженный мастер спорта России, 13 мастеров спорта международного класса России, 97 мастеров спорта России. Среди них - победители и призеры первенств, чемпионатов Европы и мира, многократные победители и призеры первенств и чемпионатов России. В 2022 году в состав национальной команды страны входят 15 спортсменов 63 региона.



В рамках мероприятия Лидия Рогожинская поздравила Михаила Мельника и его тренера Елену Дорофееву с успешным выступлением на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Напомним, Михаил на прошедшем турнире завоевал бронзовую медаль в индивидуальных прыжках и посвятил ее знаковому для губернии юбилею. Врио министра вручила благодарственные письма министерства спорта Самарской области.



«Поздравляю с 55-летним юбилеем и благодарю Виталия Александровича, тренеров и спортсменов за огромный вклад в развитие физической культуры и спорта в Самарском регионе. Благодаря национальным проектам, которые сегодня реализуются по инициативе Президента Владимира Путина мы имеем возможность отмечать столь значимый юбилей в новом физкультурно-спортивном комплексе. При личном участии и внимании к вопросам спорта со стороны Губернатора Дмитрия Азарова у наших спортсменов есть современные условия, чтобы стремиться к высоким достижениям, а нам радоваться их победам», - подчеркнула Лидия Рогожинская.

Фото: минспорта СО