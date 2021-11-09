В Самаре обсудили режим работы детских спортивных учреждений

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На городском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией обсудили режим работы детских спортивных учреждений Самары.

По 14 ноября спортивные школы, частные клубы и секции будут работать в дистанционном формате. Это решение было принято, чтобы минимизировать контакты между детьми. Также приостанавливается проведение муниципальных и спортивных мероприятий среди несовершеннолетних. Вводятся ограничения на посещение детьми фитнес-центров совместно с родителями.

Темп прироста новых случаев в Самаре снижается, однако эпидситуация остается неблагоприятной.

«Продолжаем контроль соблюдения домашнего режима амбулаторными пациентами, у которых диагностировали коронавирус. По-прежнему проводим усиленные проверки соблюдения санитарных требований в общественном транспорте, в магазинах. Необходимо проводить и разъяснительную работу с теми, кто проверяет сертификаты о вакцинации и qr-коды – также необходимо проверять и документы, удостоверяющие личность», - подвела итог совещания Елена Лапушкина.

Фото: pixabay