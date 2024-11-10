В Самаре на следующей неделе пройдут турниры по самбо

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12 ноября в УСЦ "Грация" в рамках федерального партийного проекта "Zа самбо" состоятся соревнования среди юношей и девушек 11-12 лет на призы ФСО "Динамо", посвященные памяти сотрудников МВД, погибших при выполнении служебного долга.



А 17 ноября в спорткомплексе МТЛ-2 состоится традиционный ежегодный Всероссийский день самбо в Самарской области при поддержке Олимпийского комитета России. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 14-16 лет, имеющие гражданство Российской Федерации. Соревнования проводятся в 10 весовых категориях. Начало мероприятия в 10:30.