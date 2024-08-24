В Самаре на площади Куйбышева проходит турнир по уличному баскетболу Samara Open

134

В Самаре на площади Куйбышева проходит 15-й турнир по уличному баскетболу Samara Open памяти заслуженного тренера СССР Юрия Тюленева.



Участие в соревнованиях сегодня принимают 343 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей.



Поединки проходят с 9 часов утра. Участники состязаются в разных возрастных категориях - от малышей до ветеранов, в инклюзивных категориях тихий! баскетбол и баскетбол на колясках.



В отдельной категории выступают семейные команды, где на площадку выходят представители нескольких поколений.



В ряде категорий уже определились победители и призеры. В церемонии награждения приняли участие врио заместителя председателя правительства Самарской области Наталья Катина, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, вице-президент Федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян.



В других категориях матчи продолжатся до вечера. Вход на площадь Куйбышева свободный.

Фото: минспорта СО