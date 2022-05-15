В Рязани завершились первенство России и Всероссийские соревнования по радиоспорту

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В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменов из 20 регионов страны. Данные турниры стали первыми стартами по спортивной радиопеленгации в 2022 году.

По итогам двух турниров сборная Самарской области завоевала 14 медалей.



Итоги первенства России:

Золотые медали:

Раевская Виктория (спортивная радиопеленгация, 3,5 МГц)- золото;

Раевская Виктория (спортивная радиопеленгация - спринт) - ;

Белова Алина (спортивная радиопеленгация - спринт);

Кулешов Артем (спортивная радиопеленгация - спринт);

Раевская Вика (спортивная радиопеленгация, 144 МГц);

Кузьмин Егор (спортивная радиопеленгация, 144 МГц);

Некипелов Артем (спортивная радиопеленгация, 144 МГц);

Серебряные медали:

Годяев Дмитрий (спортивная радиопеленгация - спринт);

Савельев Егор (спортивная радиопеленгация, 3,5 МГц);

Бронзовые медали:

Кулешов Артем (спортивная радиопеленгация, 144 МГц);

Раевская Виктория (спортивная радиопеленгация - радиоориентирование).



Итоги Всероссийских соревнований:

1. Белова Алина (спортивная радиопеленгации - радиоориентирование);

2. Грецова Евгения (спортивная радиопеленгация, 3,5 МГц);

3. Редкозубов Иван (спортивная радиопеленгации - радиоориентирование).

Фото: минспорт СО