В Рязани завершились первенство России и Всероссийские соревнования по радиоспорту

В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменов из 20 регионов страны. Данные турниры стали первыми стартами по спортивной радиопеленгации в 2022 году.
По итогам двух турниров сборная Самарской области завоевала 14 медалей.
Итоги первенства России:
Золотые медали:
Раевская Виктория (спортивная радиопеленгация, 3,5 МГц)- золото;
Раевская Виктория (спортивная радиопеленгация - спринт) - ;
Белова Алина (спортивная радиопеленгация - спринт);
Кулешов Артем (спортивная радиопеленгация - спринт);
Раевская Вика (спортивная радиопеленгация, 144 МГц);
Кузьмин Егор (спортивная радиопеленгация, 144 МГц);
Некипелов Артем (спортивная радиопеленгация, 144 МГц);
Серебряные медали:
Годяев Дмитрий (спортивная радиопеленгация - спринт);
Савельев Егор (спортивная радиопеленгация, 3,5 МГц);
Бронзовые медали:
Кулешов Артем (спортивная радиопеленгация, 144 МГц);
Раевская Виктория (спортивная радиопеленгация - радиоориентирование).
Итоги Всероссийских соревнований:
1. Белова Алина (спортивная радиопеленгации - радиоориентирование);
2. Грецова Евгения (спортивная радиопеленгация, 3,5 МГц);
3. Редкозубов Иван (спортивная радиопеленгации - радиоориентирование).
Фото: минспорт СО