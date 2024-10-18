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В России ежегодно будут строить только за счет федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов, в первую очередь в малых городах и селах.



Речь об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках. Об этом сказал Президент России Владимир Путин во время презентации новых спортивных объектов Приволжского федерального округа.



В ближайшие шесть лет на строительство таких спортивных объектов из федерального бюджета будет направлено не менее 65 миллиардов рублей.



В тот же день глава государства в Уфе, где стартовал международный форум «Россия – спортивная держава», посетил республиканский Центр спортивной подготовки по фехтованию. Владимира Путина сопровождали помощник Президента Алексей Дюмин, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, министр спорта Михаил Дегтярёв, глава Башкортостана Радий Хабиров.



Напомним, что накануне в Башкирии Самарская область приняла эстафету форума. В следующем году состязания пройдут в нашем регионе!

Фото: Андрей Лебедев