В регионе завершились областные соревнования по лыжным гонкам на призы спортивной школы «Чайка»

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13 и 14 марта на трассах государственного автономного учреждения дополнительного образования Самарской области «Спортивная школа «Чайка» прошли областные соревнования по лыжным гонкам.

Гонка на призы «Чайки» по традиции завершает зимний сезон – это заключительные официальные областные соревнования на главной лыжной базе Самарской области, которая была реконструирована в 2023 году по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по решению Президента РФ. Здесь теперь располагается единственная в Самарской области освещенная 6-километровая лыжероллерная трасса, по маршруту которой зимой укатывается спортивная лыжная трасса.

Соревнования на призы «Чайки» стали массовыми: в них приняли участие 700 спортсменов разного возраста из разных городов и районов Самарской области, в том числе члены сборной команды региона.

В первый день соревнований состязались участники от 7 до 16 лет. На старт вышло свыше 200 человек. Они провели спринтерскую гонку на дистанции 100 метров. Победителями забегов стали: Леонид Бекин, Мария Лаврентьева (2008-2009 г.р.), Степан Чижов, Екатерина Осташко (2010 - 2011 г.р.), Константин Буторин, Софья Щеглова (2012 - 2013 г.р.), Семен Кононенко, Дарья Бутанаева (2014 - 2015 г.р.), Артем Дмитриев, Мария Разина (2016 - 2017 г.р.).

Во второй день соревнований проходили гонки с массового старта для участников от 10 лет и старше. В них приняли участие свыше 400 лыжников. В программе были дистанции 2,5 км, 5 км и 6 км свободным стилем.

Победителями гонок стали: Александр Буданов, Любовь Борисова (1954 г.р. и старше), Замзамья Абушаева, Павел Сидоров (1955-1964 г.р.), Эльвира Чудаева, Сергей Кижеватов (1965-1974 г.р.), Александр Александров, Татьяна Дорошина (1975-1984 г.р.), Александр Элекин, Надежда Шестакова (1985-1994 г.р.), Владислав Кутырев, Марина Волкова (1995-2003 г.р.), Вадим Аннин, Екатерина Юдицкая (2004-2005 г.р.), Никита Майоров, Вероника Соловьева (2006-2007 г.р.), Иван Юртаев, Александра Зайцева (2008-2009 г.р.), Тимофей Носов, Софья Кудюрова (2010-2011 г.р.), Андрей Летяев, Софья Щеглова (2012-2014 г.р.).

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждены дипломами, медалями и ценными призами.

Проведение массовых соревнований без ограничения возраста участников способствует вовлечению в занятия физической культурой и спортом представителей разных поколений - от начинающих лыжников до лиц серебряного возраста. Это решает одну из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В Самарской области работа по развитию спорта, созданию необходимой для этого инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: минспорта СО