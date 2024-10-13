В регионе прошли всероссийские соревнования по шахматам среди обучающихся, проживающих в сельской местности

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В Самарской области завершились традиционные всероссийские соревнования по шахматам среди обучающихся, проживающих в сельской местности.



Юные спортсмены разыграли первенство в 9 туров, стали участниками мастер-классов гроссмейстеров Павла Скачкова из Тольятти и Александра Раецкого из Воронежа, решали шахматные задачи.



Кроме того, они принимали участие в мастер-классе , участвовали в футбольном турнире, соревнованиях по перетягиванию каната и эстафете, выполняли нормативы комплекса ГТО.



Победителем всероссийских соревнований стал Андрей Кобелев из Краснодарского края, набравший в 9 турах 8,5 очков. У Арсения Медведева из Пензенской области 7,5 очков. По 7 очков набрали Екатерина Фефелова из Оренбургской области, Данияр Латыпов из Татарстана, Илья Пурыга из Алтайского края, Иван Вершинин из Удмуртии и представитель Самарской области Богдан Ринкевич.



Среди девочек с результатом 7,5 очков закончила соревнования Мирослава Моисеева из Омской области, по 7 очков у Евгении Тришкиной из Оренбургской области, Анастасии Верещагиной из Алтайского края и Анны Морозовой из Белгородской области.



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