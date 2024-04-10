В регионе продолжается областная универсиада - соревнования команд вузов

В Самарской области продолжается областная универсиада - соревнования команд образовательных организаций высшего образования.
В турнире по компьютерному спорту состоялись соревнования по CS 2, Dota 2, Tekken 8, Starcraft 2, MLBВ. В общекомандном зачете призовые места заняли:
Самарский государственный технический университет;
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва;
Самарский государственный экономический университет.
В соревнованиях по тяжелой атлетике студентки состязались в четырех возрастных категориях - от 49 до 71 кг, студенты - в 10 категориях от 55 до 109 кг. В командном зачете лучшие результаты показали:
Самарский государственный технический университет;
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва;
Самарский государственный университет путей сообщения.
Также состоялся студенческий турнир по шахматам. В личном зачете победили Арина Толстых из СамГМУ и Александр Суворов из ПГУТИ. А победителями и призерами в командном зачете стали:
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва;
Самарский государственный университет путей сообщения);
Самарский государственный медицинский университет.
Организаторами соревнований выступают министерство спорта Самарской области, Организационный центр спортивных мероприятий и Ассоциация вузов Самарской области.
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