В рамках "Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области" прошли соревнования по мини-футболу.

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Сегодня прошли соревнования по мини-футболу в рамках «Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области». Участниками которой стали сотрудники различных служб и подразделений областного главка МВД. Цель таких соревнований – повышение уровня физической подготовки, пропаганда и развитие физкультурно-массовых и служебно-прикладных видов спорта.



Спортсмены 12 команд показывали свое мастерство и захватывающую зрелищную игру. До последних секунд полицейские честно боролись за победные призовые места.



По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области;

2 место – ОСР ДПС ГУ МВД России по Самарской области;

3 место – УНК ГУ МВД России по Самарской области.



В завершение мероприятия дипломы победителям и призерам вручил заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев. Поблагодарив всех участников за столь эффектную и захватывающую игру, полковник полиции отметил, что увлечение спортом положительным образом сказывается не только на физической подготовке, но и на выполнении служебных задач.



Участники спортивного мероприятия поблагодарили организаторов за возможность показать свои силы на поле и принять участие в состязаниях по мини-футболу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО