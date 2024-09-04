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В поселке Алексеевка к новому учебному году открылась новая спортивная площадка

4 сентября 2024 12:30
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В поселке Алексеевка к новому учебному году открылась новая спортивная площадка

До конца 2024 года в Самарской области появятся 24 новые спортивные площадки. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, а также государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта» и инициированного главой региона Вячеславом Федорищевым проекта «Мастер спорта».

Одна из площадок, расположенная на территории ГБОУ СОШ №8 поселка Алексеевка городского округа Кинель, открылась в преддверии нового учебного года.

Площадка устроена на резиновом покрытии. Она вмещает поле для игровых видов спорта с футбольными воротами, баскетбольными кольцами и волейбольной сеткой и площадку для подготовки и выполнения силового комплекса ГТО - с турниками и дорожкой для прыжков в длину.

В церемонии открытия приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и врио главы города Кинель Алексей Лужнов.

«В Самарской области многое делается для развития спорта. Одним из последних веяний стала программа «Мастер спорта», инициированная главой региона Вячеславом Федорищевым. В рамках этой программы и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» мы будем продолжать строить современные универсальные спортивные площадки для всего населения нашего региона: жителей больших городов, поселков и сел. У жителей поселка Алексеевка уже сейчас появились новые возможности заниматься разными видами спорта, играть в футбол, баскетбол и волейбол, выполнять нормативы ГТО на новом, современном объекте. Планируется, что с благоустройством   подходов к площадке поможет городской округ», - отметила Лидия Рогожинская.

В рамках церемонии состоялось выступление родительской команды по чир спорту - победителей муниципального этапа соревнований «Высший класс», были вручены региональные награды, благодарности и знаки отличия ГТО.

Знаком «За служение людям» награждены сотрудники МБУ «Спортивный центр «Кинель»: директор учреждения Вячеслав Тарасенко, тренер по шахматам Владимир Никишков, руководитель центра тестирования ГТО Александр Морозов, тренер по футболу Виталий Ефременко.

Благодарностью организационного комитета соревнований Самарской области «Высший класс!» среди родителей учащихся образовательных учреждений награждены сотрудники ГБОУ СШОР №8 поселка Алексеевка: директор Елена Васильева, замдиректора по воспитательной работе Ирина Пильтяева, учитель физической культуры Александр Никонов.

В 2024 году спортивные площадки также строятся в Самаре (две в Советском районе, по одной в Железнодорожном, Красноглинском и Кировском), Тольятти (две в Центральном районе и одна в Автозаводском), Жигулевске, Похвистневе, Новокуйбышевске, Сызрани, Нефтегорске, в поселках Петра Дубрава, Безенчук, Комсомольский, Пионерский, в селах Ягодное, Севрюкаево, Верхняя Подстепновка, Кулешовка, Старая Рачейка, на железнодорожной станции Пронино.

В рамках региональной программы «Мастер спорта», помимо строительства и ремонта спортивных сооружений, запланированы дополнительная финансовая поддержка муниципальных образований Самарской области и спортивных школ, увеличение количества проводимых спортивных и физкультурных мероприятий, разработка программы «Земский тренер».

 

Фото – Минспорта Самарской области

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