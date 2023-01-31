В первый день февраля в Тольятти стартует Чемпионат России по сноукайтингу

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Завтра, 1 февраля, в Тольятти стартует Чемпионат России по сноукайтингу. В течение пяти дней наш город будет парусной столицей России, собрав на льду акватории Жигулёвского моря почти сотню профессиональных спортсменов (включая действующих чемпионов страны) со всех уголков России: от Салехарда до Оренбурга и от Москвы до Красноярска. Официальный старт соревнованиям дадут 2 февраля в 11:00, но каждый день (при благоприятном прогнозе и наличии ветра) со 2 по 5 февраля на ледовой акватории напротив новой набережной можно будет наблюдать танцы парусов. На волжской акватории будут определены лучшие в России райдеры на длинной дистанции (кайт-марафон) и с исполнением различных акробатических элементов (кайт-фристайл) в классах лыжи и сноуборд.

На выходных, 4 и 5 февраля, состав профессиональных райдеров будет усилен любителями сноукайтинга Самарского региона, которые пройдут укороченную марафонскую дистанцию по акватории Жигулёвского моря.

Тогда же, 4 и 5 февраля, с 10 и до 18 часов на набережной будет царить атмосфера горнолыжного курорта. Команда SNOWKITERUSSIA совместно с партнерами подготовила двухдневную фестивальную программу для жителей и гостей города. На фестивале активного отдыха «Жигулёвское море» найдется занятие или развлечение для всех членов семьи. Для любознательных - мастер-классы по сноукайтингу, вингу, зимнему виндсёрфингу и буеру. Любителям электронной музыки и разного клубной культуры - DJ SET NON STOP – это почти два десятка ди-джеев из Самары и Тольятти, сутки звучания лучшей электронной музыки и десяток различных направлений. Для тех, кто придет всей семьей - квест RECORD Challenge, забег с ватрушками, семейные старты и зарядка. Сторонникам ЗОЖа - забег «моржей», лыжная регата от яхтенного сообщества, а еще мини-соревнование по северной ходьбе "Шагай в Тольятти". Для гурманов – фестиваль еды «Fest Street Food». А для любителей экшена - вечернее свето-акробатическое шоу от лучших кайт-фристайлеров России (* при наличии погодных условий). Группа компаний «Тон-Авто» представит экспозицию автомобилей EXEED и Geely, консультации и тест-драйв. Выбирай, каким будет твоё море!

И чем бы не занимались гости фестиваля «Жигулёвское море» перед глазами из любой точки набережной будут кружиться кайты на фоне панорамы Жигулёвских гор. Это будут выходные, которые запомнятся надолго!

Титульный партнер Чемпионата России и фестиваля «Жигулевское море» – предприятие «КуйбышевАзот». Партнер соревнований и фестивальных активностей - группа компаний «Тон-Авто». Организаторами всероссийских соревнований «Жигулёвское море-023» выступили НП «Спортивный клуб «Сила Ветра», РОО «Самарская областная федерация парусного спорта», ресторан NEBO при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), администрации г.о. Тольятти и правительства Самарской области.

Место проведения: акватория Куйбышевского водохранилища (р. Волга), набережная Автозаводского района г. Тольятти (ул. Спортивная, 23, ресторан NEBO).

Специальное предложение для гостей фестиваля, проживающих в городе Самара, от Самарской пригородной пассажирской компании:

В дни фестиваля, 4 и 5 февраля, комфортно и безопасно посетить площадку фестиваля Вы можете, воспользовавшись услугами комфортабельных поездов «Ласточка», следующих по маршруту Самара – Тольятти (08:12 и 14:00 местного времени) и Тольятти – Самара (17:01 и 20:12 местного времени). От станции Тольятти до новой набережной пассажиров доставит маршрутный автобус №8. Этот же автобус своевременно вернет гостей на железнодорожный вокзал к «Ласточке». Стоимость проезда Самара-Тольятти 254 руб. Студентам/ школьникам – скидка 50%. Время в пути 1 час 57 мин.