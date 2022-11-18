В Новогорске пройдет стратегическая сессия с участием представителей региональных ведомств спортивной сферы

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18 и 19 ноября на территории ФГБУ УТЦ «Новогорск» состоится стратегическая сессия с участием представителей Министерства спорта Российской Федерации, руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, а также заинтересованных организаций. 63 регион представит врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В пятницу, 18 ноября, в рамках мероприятия состоится стратегическая сессия «Инструменты продвижения, которые работают: как с помощью коммуникационной кампании сформировать среду для спортсменов-любителей и стимулировать физическую активность во всех возрастах». На ней будут рассмотрены результаты исследования и рекомендации для разработки коммуникационных программ при продвижении федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», а также реализация информационно-коммуникационной кампании федпроекта и практические кейсы для эффективной работы.

Также в пятницу состоится стратегическая сессия «О гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании», где будет рассмотрен вопрос применения норм гармонизации федеральных законов «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации».

В субботу, 19 ноября, утром для гостей проведет мастер-класс олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский. После этого пройдет стратегическая сессия «Строительство и инвестиции». На ней обсудят первую заявочную кампанию федерального проекта «Бизнес-спринт», рассмотрят реализацию инвестиционных проектов с привлечением средств федерального бюджета, а также инструменты стратегического управления физической культурой и спортом в целях обеспечения опережающего социально-экономического развития.

Завершится мероприятие сессией «Обеспечение эффективного взаимодействия по вопросам формирования ЕКП, выполнения норм и требований ЕВСК, государственной аккредитации региональных спортивных федераций, в том числе в рамках оказания массовых социально-значимых услуг».