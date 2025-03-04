В «МТЛ Арене» проходят областные соревнования по футболу «Будущее зависит от тебя»

209

Участники - 9 команд школ-интернатов и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска.

В младшей возрастной группе играют мальчики и девочки 2012-2013 годов рождения, в старшей – игроки 2010-2011 годов рождения.

По результатам соревнований в каждой возрастной категории кубками и дипломами будут отмечены команды, занявшие первое, второе и третье место.

Команды-победительницы представят Самарскую область во втором (окружном) этапе всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя». Турнир пройдет в конце марта в Казани.

Фото: минспорта СО