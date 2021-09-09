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В «МТЛ-Арена» состоялась презентация команд баскетбольного клуба «Самара»

9 сентября 2021 20:07
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Председатель Правительства заверил, что руководство региона продолжит оказывать спортсменам всемерную поддержку.

8 сентября в спорткомплексе «МТЛ-Арена», в преддверии сезона 2021/2022 состоялась презентация команд баскетбольного клуба «Самара». Впервые в одном месте можно было познакомиться со всеми командами клуба - от юных воспитанников Академии баскетбола «Самара-Юниор» до профессионалов из мужской Суперлиги-1 и женской Премьер-лиги.

Почетными гостями презентации стали Олимпийский чемпион Сергей Тараканов, чемпион мира Станислав Еремин и первый россиянин в НБА, главный тренер (до недавнего времени) сборной России Сергей Базаревич.

В последние годы спортсмены баскетбольного клуба достигли высоких результатов.  Воспитанник клуба Владимир Пичкуров помог «Самаре» выиграть титул чемпиона в Суперлиге-1, Дарья Курильчук успешно играет в сборной России, Михаил Ермилов в составе сборной страны не раз побеждал в международных турнирах по баскетболу 3Х3, -  и это далеко не полный список успехов клуба.

С видеопоздравлением ко всем участникам и гостям мероприятия обратился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона поблагодарил спортсменов за победы и пожелал баскетбольному клубу «Самара» новых ярких достижений.

Со сцены баскетболистов приветствовал первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области, председатель Попечительского совета БК «Самара» Виктор Кудряшов: «Уверен, что ваши новые победы докажут, что в Самаре живут и развиваются традиции большого баскетбола, что здесь умеют воспитывать чемпионов, искренне любят игру». 

Председатель Правительства заверил, что руководство региона продолжит оказывать спортсменам всемерную поддержку. Совсем скоро баскетболисты получат новые возможности для тренировок в комплексе «МТЛ-2», который откроет свои двери в конце сентября. Новым домом для клуба станет также Дворец спорта на Молодогвардейской, который начнет работу 15 сентября 2021 года.

Первый вице-губернатор вместе с президентом Федерации баскетбола Самарской области Владимиром Аветисяном вручили игровые майки тем, кто уже совсем скоро выйдет на площадку в официальных матчах — игрокам команд по баскетболу 3х3, а также женской и мужской команд.

Завершил мероприятие товарищеский Матч звезд, в котором приняли участие тренеры Игорь Грачев и Дмитрий Донсков, а также Михаил Ермилов, Артемс Бутянковс, Дарья Курильчук, Владимир Пичкуров, Тринити Баптист, Виктория Мазур и другие титулованные игроки клуба.

 

Фото:   СОВА

 

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