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В Москве завершился турнир по баскетболу 3x3 в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.



Мужская команда Самарской области (Виктор Кашин, Семен Дебда, Иван Пьянзин, Дмитрий Крюков) стала бронзовым призером. Групповой этап самарцы прошли без поражений, но в полуфинале уступили сборной Пермского края со счетом – 13:15. В матче за третье место уверенно переиграли соперников из Московской области - 21:15. Победителем турнира стала команда Свердловской области, серебро – у пермских баскетболистов.



Напомним, Всероссийская спартакиада стартовала 10 августа и продлится до 2 октября. Соревнования проходят на спортивных объектах 12 регионов страны в 39 видах спорта - по программе XXXIII Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Фото: минспорта СО