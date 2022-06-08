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В Москве прошли Всероссийские соревнования по настольному теннису "Турнир сильнейших спортсменов России "Топ-16".



В состязаниях приняли участие лидеры настольного тенниса в одиночном разряде, согласно рейтингу Федерации настольного тенниса России. Представительницы Самарской области в женском турнире взяли две медали.



Мария Тайлакова выиграла золотую медаль, обыграв в решающих семи партиях Ольгу Воробьеву из Краснодара со счетом - 4:3.



Валерия Щербатых завоевала бронзу. В матче за третье место не позволила петербурженке Полине Михайловой взять реванш за поражение на групповом этапе (4:2).

Фото: минспорт СО