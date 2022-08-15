В Москве прошел турнир Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов по тхэквондо

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В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошел турнир Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов по тхэквондо.



Представители Самарской области завоевали две медали. Алиса Ангелова выиграла золотую медаль в весовой категории до 49 кг. В схватке за золото она одолела москвичку Елизавету Ряднинскую.



Среди мужчин лучшим стал Рафаиль Аюкаев в весовой категории свыше 80 кг. В решающем поединке он уступил олимпийскому чемпиону Токио Владиславу Ларину из Карелии.



В программу Спартакиады по тхэквондо были включены соревнования в четырех весовых категориях у мужчин и женщин. За медали боролись свыше 120 спортсменов, представляющих более 30 регионов страны.



Кроме Алисы Ангеловой и Рафаиля Аюкаева на Спартакиаде выступили Светлана Задыхина, Рафаэль Камалов и Злата Зубкова.



Напомним, спартакиада проходит одновременно в 12 регионах России по программе Олимпийских игр, в ней принимают участие более 9 тысяч сильнейших российских атлетов. Всероссийская спартакиада - это первое спортивное мероприятие подобного масштаба.

Фото: минспорта СО