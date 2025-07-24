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В Тбилиси с 22 по 30 июля проходит чемпионат мира по фехтованию, в котором в нейтральном статусе принимает участие сборная России.

В личных соревнованиях по фехтованию на рапирах серебряным призером стал самарец Кирилл Бородачев, спортсмен ГАУ СШОР №5 и ЦСП Самарской области, воспитанник Элины Орловой.

Это серебро - первая награда чемпионата мира в карьере самарского рапириста и первая медаль наших спортсменов на чемпионате 2025 года.

В личных соревнованиях Кирилл Бородачев провел шесть поединков:

- Дорогие болельщики, спасибо всем большое за поддержку! Я чувствовал ее на протяжении всего турнира. Пока до конца не верится, что держу в руках свою первую личную медаль с первого чемпионата мира в карьере! 25 июля выступаем в команде! Болейте за нас, а мы будем стараться! - написал Кирилл в своем блоге.

Второй самарский рапирист Антон Бородачев не прошел так далеко, уступив в личных соревнованиях французу Анасу Анане - 6:15.

Впереди у наших рапиристов командные соревнования. В составе сборной выступят самарцы Антон и Кирилл Бородачевы, Александр Керик из Нижнего Новгорода и Владислав Мыльников из Курска.

Фото Аугусто Бицци / Международная федерация фехтования, Кирилл Бородачев