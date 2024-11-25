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В легкоатлетическом манеже в Тольятти прошел массовый физкультурно-спортивный праздник "Фитнес-конвенция 2024".

25 ноября 2024 20:56
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В легкоатлетическом манеже в Тольятти прошел массовый физкультурно-спортивный праздник "Фитнес-конвенция 2024".

В мероприятии приняли участие около 600 любителей спорта - школьников и студентов из разных городов и районов Самарской области.

 Состоялись мастер-классы по различным дисциплинам фитнес-аэробики: аэробика, хип-хоп, силовая аэробика, прошли показательные выступления спортсменов сборной команды Самарской области.

 Мероприятие организовано при поддержке министерства спорта Самарской области, Федерации фитнес-аэробики России, региональной федерации фитнес-аэробики, администрации Тольятти.

Фото: скрин видео Галины Замыцковой

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