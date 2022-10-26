В Краснодаре завершился чемпионат России по боксу среди женщин

148

В соревнованиях приняли участие 174 спортсменки из 49 субъектов Российской Федерации. Поединки проходили в 20 весовых категориях.



В составе сборной команды Самарской области выступили три спортсменки ГАУ СО «СШОР № 4 «Ринг» - Айгель Ходова (весовая категория 48 кг, тренер - И.С. Павлов), Мария Ухина (весовая категория 54 кг, тренер - Е.А. Усольцев) и Елизавета Абрамова (весовая категория 66 кг, тренер - Р.С. Аббасов).



Лучший результат продемонстрировала Елизавета Абрамова, завоевав бронзовую медаль. Спортсменка также выполнила норматив мастера спорта России.



Мария Ухина и Айгель Ходова завершили турнир в пятерке сильнейших в своих весовых категориях. По итогам состязаний представительницы 63 региона вошли в состав национальной сборной страны.

Фото: минспорта СО