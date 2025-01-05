В конце февраля в Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и зимний фестиваль «ВьюгаФест»

168

С 19 по 24 февраля 2025 года в Тольятти пройдут сразу три ярких события: Чемпионат России по парусным видам спорта, любительский марафон «Жигулёвское море» и 10-й фестиваль активного отдыха, который с прошлого года носит название «ВьюгаФест».

Зима в Тольятти – это бескрайняя ледяная акватория Жигулёвского моря, много солнца и паруса на фоне седых Жигулей. Зима 2024/2025 не будет исключением.

На целую неделю Тольятти станет столицей парусов России. Команда организаторов – спортивный клуб «Сила Ветра», администрация города Тольятти, министерство туризма и министерство спорта Самарской области готовят яркую спортивную и событийную программу для красивого финала зимы.

Сильнейшие райдеры страны уже готовятся к тому, чтобы с 19 по 24 февраля побороться за чемпионские звания на акватории Жигулёвского моря в двух ключевых дисциплинах – сноукайтинг-курс-рейс и сноукайтинг-фристайл. Курс-рейс – это непродолжительная по времени, но динамичная гонка, которая проходит на короткой дистанции с использованием специального снаряжения. Задача спортсменов – в серии гонок пройти контрольные точки за кратчайшее время и с минимальным количеством штрафных очков, используя исключительно силу ветра. Самая зрелищная дисциплина Чемпионата России – это фристайл. Это самое молодое направление в сноукайтинге, где спортсмен, используя сноуборд/лыжи и кайт, должен выполнить прыжки или акробатические элементы на специальных фигурах.

В последние выходные зимы, 22-23 февраля, Жигулёвское море будет максимально расцвечено кайтами. В эти дни в 19-й раз выйдут на марафонскую дистанцию спортсмены-любители из Тольятти, Самары и других городов России. Неоднократно Тольятти ставил рекорд по самому массовому старту спортсменов-кайтеров и в этом сезоне есть все шансы повторить успех прошлых лет. Интриги добавляет и тот факт, что роль главного организатора марафона «Жигулёвское море» традиционно берет на себя погода, которая порой превращает многокилометровую дистанцию в настоящую полосу препятствий.

Приятные сюрпризы будут и на фестивале «ВьюгаФест» 23 февраля для всех жителей и гостей Тольятти. Организаторы готовят традиционно впечатляющую программу, посвященную Дню защитника Отечества и завершению Чемпионата России одновременно. Яркой фишкой этого события станет съемка кулинарного шоу для канала «Вася накормит». Около 1 000 порций угощений для тольяттинцев обещает раздать шеф-повар Василий Емельяненко на одной из фестивальных площадок, которая разместится на набережной Тольятти. Помимо этого, в праздничный день вновь главная набережная города наполнится курортным вайбом с заряжающими диджей-сетами, стрит-фудом и множеством активностей для детей и взрослых.

Фото предоставлено министерством туризма Самарской области.