В конце февраля в Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и зимний фестиваль «ВьюгаФест»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В поликлиниках работают фильтр-боксы, куда пациенты с признаками ОРВИ могут обратиться и получить консультацию медицинского работника.
Самарский врач-инфекционист рассказала, как провести праздники без ОРВИ
Специалисты больницы им. Середавина проконсультировали 69 пациентов из различных городских округов и районов Самарской области.
В новогодние праздники жители региона проходят диспансеризацию
В Самаре ночью -7, -9°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица.
6 января в регионе без существенных осадков, до -9°С
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 31 многоквартирного и 112 частных жилых домов.
В Октябрьском районе Самары нарушено холодное водоснабжение
Правила приема в вузы изменятся в 2025 году
Правила приема в вузы изменятся в 2025 году
В США умер ставший прототипом персонажа мультфильма «Шрек» осел Перри
В США умер ставший прототипом персонажа мультфильма «Шрек» осел Перри
"Арктическое вторжение" ожидает Россию в середине января
"Арктическое вторжение" ожидает Россию в середине января
В Самаре впервые проходит турнир в новом крытом футбольном манеже
В Самаре впервые проходит турнир в новом крытом футбольном манеже
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В конце февраля в Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и зимний фестиваль «ВьюгаФест»

5 января 2025 11:19
168
В конце февраля в Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и зимний фестиваль «ВьюгаФест»

С 19 по 24 февраля 2025 года в Тольятти пройдут сразу три ярких события: Чемпионат России по парусным видам спорта, любительский марафон «Жигулёвское море» и 10-й фестиваль активного отдыха, который с прошлого года носит название «ВьюгаФест».

Зима в Тольятти – это бескрайняя ледяная акватория Жигулёвского моря, много солнца и паруса на фоне седых Жигулей. Зима 2024/2025 не будет исключением.

На целую неделю Тольятти станет столицей парусов России. Команда организаторов – спортивный клуб «Сила Ветра», администрация города Тольятти, министерство туризма и министерство спорта Самарской области готовят яркую спортивную и событийную программу для красивого финала зимы.

Сильнейшие райдеры страны уже готовятся к тому, чтобы с 19 по 24 февраля побороться за чемпионские звания на акватории Жигулёвского моря в двух ключевых дисциплинах – сноукайтинг-курс-рейс и сноукайтинг-фристайл. Курс-рейс – это непродолжительная по времени, но динамичная гонка, которая проходит на короткой дистанции с использованием специального снаряжения. Задача спортсменов – в серии гонок пройти контрольные точки за кратчайшее время и с минимальным количеством штрафных очков, используя исключительно силу ветра. Самая зрелищная дисциплина Чемпионата России – это фристайл. Это самое молодое направление в сноукайтинге, где спортсмен, используя сноуборд/лыжи и кайт, должен выполнить прыжки или акробатические элементы на специальных фигурах.

В последние выходные зимы, 22-23 февраля, Жигулёвское море будет максимально расцвечено кайтами. В эти дни в 19-й раз выйдут на марафонскую дистанцию спортсмены-любители из Тольятти, Самары и других городов России. Неоднократно Тольятти ставил рекорд по самому массовому старту спортсменов-кайтеров и в этом сезоне есть все шансы повторить успех прошлых лет. Интриги добавляет и тот факт, что роль главного организатора марафона «Жигулёвское море» традиционно берет на себя погода, которая порой превращает многокилометровую дистанцию в настоящую полосу препятствий.

Приятные сюрпризы будут и на фестивале «ВьюгаФест» 23 февраля для всех жителей и гостей Тольятти. Организаторы готовят традиционно впечатляющую программу, посвященную Дню защитника Отечества и завершению Чемпионата России одновременно. Яркой фишкой этого события станет съемка кулинарного шоу для канала «Вася накормит». Около 1 000 порций угощений для тольяттинцев обещает раздать шеф-повар Василий Емельяненко на одной из фестивальных площадок, которая разместится на набережной Тольятти. Помимо этого, в праздничный день вновь главная набережная города наполнится курортным вайбом с заряжающими диджей-сетами, стрит-фудом и множеством активностей для детей и взрослых.

Фото предоставлено министерством туризма Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Будьте внимательны, в Самаре ведется расчистка крыш от наледи
5 января 2025  11:39
Будьте внимательны, в Самаре ведется расчистка крыш от наледи
180
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
4 января 2025  14:34
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
518
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
3 января 2025  12:05
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
881
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
3 января 2025  11:34
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
1146
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
31 декабря 2024  10:46
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
1030
Весь список