В Казани состоялись международные соревнования по фехтованию на шпагах «Кубок мира»

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Турнир проводился под эгидой проекта «Кубок дружбы». Он стал первым международным турниром в России предолимпийского сезона. В соревнованиях приняли участие более 230 спортсменов из России, Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирака, Киргизии, Ливана, Сербии и Узбекистана.



В командных турнирах в составе национальной сборной страны обладателями наград стали шпажисты 63 региона - Павел Сухов, Виолетта Бида и Ирина Охотникова.



Россия-1, женщины (Виолетта Бида, Татьяна Андрюшина, Татьяна Гудкова, Анастасия Солдатова);

Россия-2, женщины (Ирина Охотникова, Милен Бавуге Хабимана, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская);

Россия-2, мужчины (Павел Сухов, Никита Глазков, Дмитрий Гусев, Алан Фардзинов).

Фото: минспорта СО