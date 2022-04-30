В Казани на ЧР по плаванию представитель Самарской области завоевал золотую медаль

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В Казани в бассейне Дворца водных видов спорта прошел чемпионат России по плаванию.



В главном национальном турнире этого года приняли участие 588 спортсменов из 60 регионов страны - лидеры российского плавания.

В заключительный соревновательный день представитель Самарской области, участник летних Олимпийских игр в Токио Александр Кудашев завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом - 1 минута 55,02 секунды.

На втором месте Александр Харланов из Пензы (1:56.87). На третьем - петербуржец Александр Прибыток (1:58.04).

Фото: минспорта СО