В Калининграде на Кубке России по дзюдо представители СО завоевали семь медалей

148

В Калининграде завершился Кубок России по дзюдо.



В состязаниях приняли участие 360 спортсменов, представляющие 53 субъекта Российской Федерации. Они разыграли награды и призовой фонд последнего в этом сезоне официального старта, входящего в профессиональную серию «Russian Judo Tour».

По итогу турнира представители 63 региона завоевали семь медалей.



Иванова Мария (весовая категория +78 кг) - золото;

Конкина Анастасия (весовая категория 57 кг);

Дашкина Альфия (весовая категория +78 кг) - серебро;

Устемиров Артем (весовая категория 90 кг);

Власова Стефания (весовая категория 63 кг);

Павленко Анастасия (весовая категория 48 кг)- бронза;

Салкарбек Дилбара (весовая категория 48 кг).

Фото: минспорта СО