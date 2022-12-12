В Калининграде на Кубке России по дзюдо представители СО завоевали семь медалей

В Калининграде завершился Кубок России по дзюдо.
В состязаниях приняли участие 360 спортсменов, представляющие 53 субъекта Российской Федерации. Они разыграли награды и призовой фонд последнего в этом сезоне официального старта, входящего в профессиональную серию «Russian Judo Tour».
По итогу турнира представители 63 региона завоевали семь медалей.
Иванова Мария (весовая категория +78 кг) - золото;
Конкина Анастасия (весовая категория 57 кг);
Дашкина Альфия (весовая категория +78 кг) - серебро;
Устемиров Артем (весовая категория 90 кг);
Власова Стефания (весовая категория 63 кг);
Павленко Анастасия (весовая категория 48 кг)- бронза;
Салкарбек Дилбара (весовая категория 48 кг).
Фото: минспорта СО