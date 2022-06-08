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В Кабардино-Балкарии прошел чемпионат РОФСО "Юность России" по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет.



На турнире Самарскую область представили спортсмены ГАУ СО "СШОР №4 "Ринг". Данный турнир стал отборочным по выявлению сильнейших спортсменов для участия в чемпионате России по боксу, который пройдет осенью в Чите.



Ходова Айгель (весовая категория 48 кг, тренер - Павлов И.С.) - золото;

Ухина Мария (весовая категория 54 кг, тренер - Усольцев Е.А.) - золото;

Абрамова Елизавета (весова категория 66 кг, тренер - Аббасов Р.С.) - золото;

Неизвестных Никита (весовая категория 51 кг, тренер - Азизов Р.А.) - золото;

Кузнецов Владислав (весовая категория 92+ кг, тренер - Маменков А.А.) - серебро;

Шешунов Александр (весовая категория 80 кг, тренер Астраханский Е.А.) - бронза.

Фото: минспорта СО